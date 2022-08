Venerdì ultimo appuntamento con “Le Notti della Meraviglia” della Reggia di Caserta (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Affacciarsi sul Parco Reale al chiarore della luna, attraversare le Sale delle mostre per essere rapiti dalle suggestioni delle opere esposte, percorrere gli Appartamenti reali circondati dal fascino dell’atmosfera serale. La magia della Reggia di Caserta dopo il tramonto si svela in un appuntamento conclusivo: Venerdì 19 agosto c’è l’ultima apertura serale straordinaria di “Le Notti della Meraviglia”. Dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.15, sarà possibile visitare le mostre Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta e Il Piccolo Principe – ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Affacciarsi sul Parco Reale al chiaroreluna, attraversare le Sale delle mostre per essere rapiti dalle suggestioni delle opere esposte, percorrere gli Appartamenti reali circondati dal fascino dell’atmosfera serale. La magiadidopo il tramonto si svela in unconclusivo:19 agosto c’è l’ultima apertura serale straordinaria di “Le”. Dalle 19.30 alle 23.30, coningresso alle 22.15, sarà possibile visitare le mostre Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alladie Il Piccolo Principe – ...

