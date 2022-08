Valle Vitulanese, guasto improvviso al pozzo di Solopaca a causa del temporale (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca (Bn) – Gesesa ha comunicato che, dalle verifiche effettuate al pozzo di Solopaca, il motore della pompa risulta in corto circuito. L’azienda sta procedendo a organizzare la sostituzione dello stesso, ma si prevede un tempo necessario di circa due giorni e mezzo. Si potranno verificare, come già comunicato, irregolarità nel servizio idrico, quali fenomeni di bassa pressione o interruzione dell’erogazione. Le zone interessate sono: Comune di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano e Campoli del Monte Taburno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gesesa ha comunicato che, dalle verifiche effettuate aldi, il motore della pompa risulta in corto circuito. L’azienda sta procedendo a organizzare la sostituzione dello stesso, ma si prevede un tempo necessario di circa due giorni e mezzo. Si potranno verificare, come già comunicato, irregolarità nel servizio idrico, quali fenomeni di bassa pressione o interruzione dell’erogazione. Le zone interessate sono: Comune di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano e Campoli del Monte Taburno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

