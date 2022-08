Vaccini aggiornati: il calendario del richiamo (Di martedì 16 agosto 2022) I Vaccini aggiornati contro le varianti Covid arriveranno in autunno. Serviranno per proteggere i soggetti più fragili nel caso ci sia una nuova ondata Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Icontro le varianti Covid arriveranno in autunno. Serviranno per proteggere i soggetti più fragili nel caso ci sia una nuova ondata

repubblica : Covid, corsa ai vaccini aggiornati contro le varianti: ecco chi farà i richiami in autunno [di Michele Bocci] - Anna302478978 : @danielebanfi83 'Questi... scappati di casa ' Montagnier un premio Nobel rimbambito meglio i vaccini sperimentali… - Miti_Vigliero : Covid, corsa ai vaccini aggiornati contro le varianti: ecco chi farà i richiami in autunno Il Regno Unito farà da… - gioalbarosa : Covid, corsa ai vaccini aggiornati contro le varianti: ecco chi farà i richiami in autunno - VgAdele : Corsa a cosa?? fateli voi guadagnate ? infilateli nel sedere!!!Covid, corsa ai vaccini aggiornati contro le variant… -