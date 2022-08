Vacanza choc: travolta da un’auto pirata, turista 34enne muore davanti agli amici (Di martedì 16 agosto 2022) choc a Castel Volturno, nei pressi di Caserta: una ragazza di 34 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata. A quanto si apprende erano da poco passate le 5 di Ferragosto quando si è verificata la tragedia. La ragazza, in Vacanza nel napoletano, stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno. La ragazza è stata trascinata per qualche metro sull’asfalto per poi spirare . Gli altri due ragazzi esterefatti hanno allertato i soccorsi. La ragazza non è stata ancora identificata, i giovani ancora sotto shock hanno cercato di spiegare la dinamica che si è compiuta in pochi tragici istanti. Il conducente del veicolo presumibilmente ne ha perso il controllo forse a causa della velocità ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022)a Castel Volturno, nei pressi di Caserta: una ragazza di 34 anni è morta dopo essere statada. A quanto si apprende erano da poco passate le 5 di Ferragosto quando si è verificata la tragedia. La ragazza, innel napoletano, stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno. La ragazza è stata trascinata per qualche metro sull’asfalto per poi spirare . Gli altri due ragazzi esterefatti hanno allertato i soccorsi. La ragazza non è stata ancora identificata, i giovani ancora sotto shock hanno cercato di spiegare la dinamica che si è compiuta in pochi tragici istanti. Il conducente del veicolo presumibilmente ne ha perso il controllo forse a causa della velocità ...

HerrrHorst : @AvvFrenaste Ma sì, non ha senso passare il tempo in vacanza a lamentarsi delle mille cose che non funzionano (o fu… - TweetDiPopolo : Sembra una calamita da come li attira. Anche in vacanza la criminalità non l'abbandona. Per Brumotti la vita non… - Tullia01 : RT @ilgiornale: In vacanza a Los Angeles con la compagna, Vittorio Brumotti è stato aggredito da un gruppo di rapinatori di colore che gli… - giuaddo99 : RT @ilgiornale: In vacanza a Los Angeles con la compagna, Vittorio Brumotti è stato aggredito da un gruppo di rapinatori di colore che gli… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: In vacanza a Los Angeles con la compagna, Vittorio Brumotti è stato aggredito da un gruppo di rapinatori di colore che gli… -