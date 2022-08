Usa, nuovo record di arresti al confine con il Messico: fermati più di 1,8 milioni di migranti (Di martedì 16 agosto 2022) milioni di migranti sono stati arrestati alla frontiera tra Usa e Messico. Durante il corrente anno fiscale, che va dallo scorso ottobre fino alla fine di settembre 2022, il numero di arresti ha superato il record del 2021, quando furono fermati 1,66 milioni di clandestini. Ad ora, infatti, il numero si aggira intorno a 1,82 milioni e, per la prima volta, potrebbe superare i due milioni entro la fine dell’anno fiscale. A riportare la notizia è il Wall Street Journal, che ha comunicato dati e previsioni della polizia doganale e di frontiera. Il confine tra Messico e Stati Uniti rappresenta da anni uno dei luoghi caldi per la cronaca internazionale, con ondate di flussi migratori che continuano a mettere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022)disono stati arrestati alla frontiera tra Usa e. Durante il corrente anno fiscale, che va dallo scorso ottobre fino alla fine di settembre 2022, il numero diha superato ildel 2021, quando furono1,66di clandestini. Ad ora, infatti, il numero si aggira intorno a 1,82e, per la prima volta, potrebbe superare i dueentro la fine dell’anno fiscale. A riportare la notizia è il Wall Street Journal, che ha comunicato dati e previsioni della polizia doganale e di frontiera. Iltrae Stati Uniti rappresenta da anni uno dei luoghi caldi per la cronaca internazionale, con ondate di flussi migratori che continuano a mettere ...

