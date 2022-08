Usa, la repubblicana anti-Trump Cheney verso sconfitta a primarie (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non importa quanto dobbiamo combattere, vinceremo questa battaglia, è il nostro grande compito e spero che voi vi uniate a me in questa battaglia”. E’ questo l’ultimo appello agli elettori rivolto da Liz Cheney, la figlia dell’ex vice presidente che è stata uno degli astri nascenti del partito repubblicano fino a quando non si è messa alla guida della piccola fronda, 10 deputati, che hanno votato per il secondo impeachment di Donald Trump. Una posizione che le è già costato l’incarico di numero 3 del partito ed oggi molto probabilmente le farà perdere le primarie repubblicane, nel seggio del Wyoming che era stato del padre. I sondaggi danno infatti 30 punti in vantaggio Harriet Hagenam, la fedelissima di Trump, convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro l’ex presidente, scesa in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non importa quanto dobbiamo combattere, vinceremo questa battaglia, è il nostro grande compito e spero che voi vi uniate a me in questa battaglia”. E’ questo l’ultimo appello agli elettori rivolto da Liz, la figlia dell’ex vice presidente che è stata uno degli astri nascenti del partito repubblicano fino a quando non si è messa alla guida della piccola fronda, 10 deputati, che hanno votato per il secondo impeachment di Donald. Una posizione che le è già costato l’incarico di numero 3 del partito ed oggi molto probabilmente le farà perdere lerepubblicane, nel seggio del Wyoming che era stato del padre. I sondaggi danno infatti 30 punti in vantaggio Harriet Hagenam, la fedelissima di, convinta sostenitrice della tesi del complotto elettorale contro l’ex presidente, scesa in ...

