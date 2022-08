Usa, immigrazione: Biden ha respinto alla frontiera quasi 2 milioni di clandestini. Silenzio delle organizzazioni umanitarie (Di martedì 16 agosto 2022) Mentre l'Italia accoglie tutti, gli Usa di Biden e Kamala Harris battono il record dei respingimenti di clandestini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 agosto 2022) Mentre l'Italia accoglie tutti, gli Usa die Kamala Harris battono il record dei respingimenti diL'articolo proviene da Firenze Post.

