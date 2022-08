"Uno sputo in faccia" ira di Putin per le manovre Usa in Asia. Nuovo fronte nella guerra (Di martedì 16 agosto 2022) Si apre un Nuovo fronte di frizione tra gli Stati Uniti e la Russia, È quello dell'Asia centrale e delle repubbliche ex sovietiche. Il presidente russo Vladimir Putin è "estremamente insoddisfatto e molto irritato" per l'esercitazione militare "Regional Cooperation 22", si legge in un post del canale Telegram General Svr che fa riferimento alle operazioni del Comando centrale degli Stati Uniti in Tagikistan. All'esercitazione partecipano rappresentanti di Stati Uniti, Tagikistan, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Mongolia, Pakistan e Uzbekistan. In questo contesto Usa e Tagikistan - Paese membro del CSTO - terranno un'esercitazione bilaterale di cinque giorni e Dushanbe riceverà aiuti economici per rafforzare la sicurezza regionale. Il canale General Svr ricorda che "Putin ha visitato il ... Leggi su iltempo (Di martedì 16 agosto 2022) Si apre undi frizione tra gli Stati Uniti e la Russia, È quello dell'centrale e delle repubbliche ex sovietiche. Il presidente russo Vladimirè "estremamente insoddisfatto e molto irritato" per l'esercitazione militare "Regional Cooperation 22", si legge in un post del canale Telegram General Svr che fa riferimento alle operazioni del Comando centrale degli Stati Uniti in Tagikistan. All'esercitazione partecipano rappresentanti di Stati Uniti, Tagikistan, Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Mongolia, Pakistan e Uzbekistan. In questo contesto Usa e Tagikistan - Paese membro del CSTO - terranno un'esercitazione bilaterale di cinque giorni e Dushanbe riceverà aiuti economici per rafforzare la sicurezza regionale. Il canale General Svr ricorda che "ha visitato il ...

