Uno psicologo e i primi sintomi della depressione | Ecco come aiutare i vostri cari (Di martedì 16 agosto 2022) A volte le persone a noi vicine potrebbero attraversare un momento di depressione, ma ci sono piccoli modi in cui è possibile aiutare. Molte persone soffrono di depressione cronica o vivono dei momenti difficili nella loro vita, e parlarne apertamente può essere molto difficile. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, uno psicologo ha spiegato che molte persone depresse potrebbero negare di avere un problema. Inoltre la depressione ha un impatto non solo sul soggetto, ma anche su chi gli sta vicino. Il Dott. Robert Welss ha dichiarato che alcune persone potrebbero addirittura non realizzare di aver cambiato il proprio comportamento. Chi ne è consapevole, potrebbe inventare scuse o sviare il discorso, per evitare di confrontare il perché tutto è diventato più difficile. “Di solito ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022) A volte le persone a noi vicine potrebbero attraversare un momento di, ma ci sono piccoli modi in cui è possibile. Molte persone soffrono dicronica o vivono dei momenti difficili nella loro vita, e parlarne apertamente può essere molto difficile. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, unoha spiegato che molte persone depresse potrebbero negare di avere un problema. Inoltre laha un impatto non solo sul soggetto, ma anche su chi gli sta vicino. Il Dott. Robert Welss ha dichiarato che alcune persone potrebbero addirittura non realizzare di aver cambiato il proprio comportamento. Chi ne è consapevole, potrebbe inventare scuse o sviare il discorso, per evitare di confrontare il perché tutto è diventato più difficile. “Di solito ...

BusiLoris : @catamar232 @makkox No, di me no. Di uno psicologo, è possibile. Servisse, Le scriverei che non ha capito niente,… - sheluvsgrimy : andare da uno psicologo: 60€ a seduta dire 'e vabbè' e accendersi una sigaretta: 6€ a pacchetto scegliete bene gente - anxstennisboy : Vorrei tanto che mia madre andasse da uno psicologo, ne avrebbe (forse) più bisogno di me eppure non vuole nemmeno… - AesseDisse : @Leonard1306___ @TizianaM11 Avevate dei problemi anche prima della pandemia; il vostro disagio era silente e aspett… - artfulmin : queste cose succedono quando non avete una vita fuori dal kpop e siete distaccatx dalla realtà.. seek help DA UNA P… -