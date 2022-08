Università, La Sapienza è l’unico ateneo italiano fra i migliori 150 del mondo (Di martedì 16 agosto 2022) La Sapienza di Roma è l’unico ateneo italiano nella fascia 101-150 della classifica dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, che analizza le migliori mille Università mondiali sulle 2.500 censite tra le circa 18mila presenti a livello globale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) Ladi Roma ènella fascia 101-150 della classifica dell’organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, che analizza lemillemondiali sulle 2.500 censite tra le circa 18mila presenti a livello globale. L'articolo .

Agenzia_Ansa : La Sapienza è la prima università in Italia per la classifica Academic Ranking of World Universities, collocandosi… - Carmeli33392291 : La Sapienza di Roma è la prima università in Italia per la classifica mondiale delle Università, curata dell’organi… - NotizieTg : La Sapienza unica italiana in top 150 9.55 La Sapienza unica italiana in top 150 La Sapienza è la prima universi… - lucdilo : La Sapienza miglior università italiana, ogni tot ricordiamolo. - unusquisque : RT @univtrends: CLASSIFICA DELLE MIGLIORI UNIVERSITÀ (ed. ne 2022-23) secondo il nuovo rapporto CENSIS. MEGA ATENEI: UniBo 89,9 pt. UniPd 8… -