Una villa semplice ma meravigliosa: ecco la casa vacanze di Alessandra Amoroso (Di martedì 16 agosto 2022) Alessandra Amoroso sta trascorrendo le vacanze in famiglia e sui social ha mostrato alcuni angoli della sua casa: guardate che ‘gioiellino’! Come la maggior parte degli artisti italiani, anche Alessandra Amoroso si sta dedicando un po’ al relax in queste torride giornate di metà agosto. L’amatissima vincitrice di Amici 8, diventata una vera e propria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 16 agosto 2022)sta trascorrendo lein famiglia e sui social ha mostrato alcuni angoli della sua: guardate che ‘gioiellino’! Come la maggior parte degli artisti italiani, anchesi sta dedicando un po’ al relax in queste torride giornate di metà agosto. L’amatissima vincitrice di Amici 8, diventata una vera e propria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

nocchi_rita : RT @marilovesgr33n: Non la definirei solo una CASA. Villa Elisa, Posillipo. Napoli - dina_poli : RT @Cambiacasacca: Fa bene la Cirinnà a lottare come una gladiatrice. La fortuna aiuta gli audaci. Quante probabilità avevate voi che scono… - J__ST1N : Ho appena pubblicato una nuova parte ' La Villa ' nella mia storia ' PHILOPHOBIA, the Fear Of Falling In Love (Kim… - beija_esquerda : RT @marilovesgr33n: Non la definirei solo una CASA. Villa Elisa, Posillipo. Napoli - FirenyiG : RT @Cambiacasacca: Fa bene la Cirinnà a lottare come una gladiatrice. La fortuna aiuta gli audaci. Quante probabilità avevate voi che scono… -