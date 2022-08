Una donna nell’Afghanistan dei talebani Chi è la prossima ambasciatrice d’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 16 agosto 2022) Allo speciale di Sky tg24 sull’anniversario della caduta di Kabul, l’ambasciatore Ettore Sequi, segretario generale della Farnesina, ha annunciato che il prossimo ambasciatorein Afghanistan (da Doha) sarà una. Si tratta di Natalia Quintavalle, attualmente ispettrice generale del ministero, che prenderà il posto di Vittorio Sandalli. ECCO IL SUO CURRICULUM VITAE Nata a Pietrasanta (LU) il 25 dicembre 1957. Laureata in Scienze Politiche, con specializzazione in Economia, all’Università di Pisa nel 1981, entra al Ministero degli Affari Esteri nel 1985. Dopo un primo incarico alla Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo, nel 1989 è nominata Console a Toulouse, Francia. Nel 1991 è incaricata degli affari politici e consolari all’Ambasciataa Riad, Arabia Saudita. Nel 1995 rientra a Roma alla Direzione per gli ...