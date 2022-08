Una bambina speciale | Eleonora muore a 11 anni come Santa Maria Goretti (Di martedì 16 agosto 2022) La drammatica e commovente storia di Eleonora, una ragazzina speciale, che ha molti tratti in comune con Santa Maria Goretti. Prima della sua nascita in Cielo ha scritto: “Signore ti offro la mia malattia e tutte le mie sofferenze anche le più piccole.Usale per tutti i problemi che ci sono nel mondo e per salvare L'articolo Una bambina speciale Eleonora muore a 11 anni come Santa Maria Goretti proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 16 agosto 2022) La drammatica e commovente storia di, una ragazzina, che ha molti tratti in comune con. Prima della sua nascita in Cielo ha scritto: “Signore ti offro la mia malattia e tutte le mie sofferenze anche le più piccole.Usale per tutti i problemi che ci sono nel mondo e per salvare L'articolo Unaa 11proviene da La Luce di

direzioneprc : Le bombe di Israele su Gaza di ieri hanno ammazzato almeno 10 persone, tra cui donne e una bambina, e ne hanno feri… - fanpage : Francesco Aiello, 33 anni, era in volo con la sua famiglia. Quando ha visto quella bambina in difficoltà non ci ha… - Vogel_Lynne2112 : RT @fetfruners: dovendo dare il nome a una bambina che di cognome farà Fiordispino io sceglierei Aurora senza neanche pensarci un secondo d… - Pacio19821 : @OdioSuninglim @EItonMcCartney Penso alla mamma e al papà che buttano una ragazzina in branco ai lupi per un po’ di… - voglioilmionome : ho appena sentito una bambina di 8 anni dire 'mado sti bambini che giocano con la sabbia' amo tu -