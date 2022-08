Un posto al sole, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata (Di martedì 16 agosto 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera italiana Un posto al sole, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Un posto al sole del 16 Agosto. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. come e dove vedere la replica di Un posto al sole del 16 Agosto La replica dell’ultima puntata di Un posto al sole si può rivedere in TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 agosto 2022) Nella serata di oggi è andata in onda una nuovadella soap opera italiana Unal, con protagonista assoluta la bellissima città di Napoli. Non siete riusciti a vederla? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minutiriladi Unaldel 16 Agosto. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito.ladi Unaldel 16 Agosto Ladi Unalsi può riin TV e in streaming. Si tratta di due soluzioni molto diverse tra ...

Addio a Carmen Scivittaro, la Teresa Diacono di Un posto al sole. L'attrice aveva 77 anni, nella fiction fino al 20… Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L'attrice è scomparsa oggi, È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni