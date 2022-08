Un nuovo esterno destro per l’Atalanta: si avvicina Soppy dall’Udinese (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Il settore giovanile del Rennes, club di Ligue 1 francese, è uno dei più floridi d’Europa se non del mondo. In Bretagna sono cresciuti Eduardo Camavinga, oggi in forza al Real Madrid, Mathys Tel del Bayern Monaco e Ousmane Dembelé del Barcellona. E anche quello che potrebbe diventare il nuovo rinforzo dell’Atalanta sulle corsie laterali. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea avrebbe infatti raggiunto un accordo totale con l’Udinese per portare a Bergamo Brandon Soppy, laterale difensivo destro classe 2002 che un anno fa i friulani hanno portato in Serie A proprio dal Rennes, pagandolo appena due milioni di euro. La stretta di mano tra club sarebbe arrivata sulla base di 9 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus. Non ci sarebbe ancora invece l’accordo totale con il giocatore e con i suoi agenti, ma ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Il settore giovanile del Rennes, club di Ligue 1 francese, è uno dei più floridi d’Europa se non del mondo. In Bretagna sono cresciuti Eduardo Camavinga, oggi in forza al Real Madrid, Mathys Tel del Bayern Monaco e Ousmane Dembelé del Barcellona. E anche quello che potrebbe diventare ilrinforzo delsulle corsie laterali. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Dea avrebbe infatti raggiunto un accordo totale con l’Udinese per portare a Bergamo Brandon, laterale difensivoclasse 2002 che un anno fa i friulani hanno portato in Serie A proprio dal Rennes, pagandolo appena due milioni di euro. La stretta di mano tra club sarebbe arrivata sulla base di 9 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus. Non ci sarebbe ancora invece l’accordo totale con il giocatore e con i suoi agenti, ma ...

