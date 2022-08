“Un infarto ce lo ha portato via” Lutto nel cinema | la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

AntonioArnolfo : @mariobianchi18 Indimenticabile la scena, in 'Che fine ha fatto Baby Jane', in cui Joan Crawford scoperchia il vass… -

Il Sole 24 ORE

Secondo quanto reso noto dall'agenzia United Agents, lo scrittore è stato colpito da un... L'opera è stata tradotto in 40 lingue ed è anche statasul grande schermo in un film ...Insomma, una gara che poteva essere vinta con più facilità ma che alla fine abbiamoa casa contro una Cremonese organizzata(bravo Alvini), ma che comunque ci permette di vivere con ottimismo ... Morto Nicholas Evans, autore dell’«Uomo che sussurrava ai cavalli» Nessuno può sapere come sarebbe andata se almeno uno di quei due defibrillatori avesse funzionato. Di certo, il fatto che entrambi fossero ...Una cantante di una bellezza semplicemente disarmante; Elettra Lamborghini, con i suoi post, manda in tilt i suoi fan.