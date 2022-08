Ultime Notizie – Usa | sparatoria a Memphis vicino l’ospedale | 6 feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

Almeno 6 persone sono rimaste ferite in unaavvenuta nei pressi del Methodist North Hospital di, in Tennessee. La polizia è intervenuta poco dopo la mezzanotte quando due pattuglie hanno trovato le sei vittime "tutte apparentemente colpite da sospetti a bordo di un Suv nero". Dei sei, 4 risultano essere in condizioni molto gravi. Tre delle persone ferite sono in stato di arresto perché trovate a bordo di un'auto rubata, riporta ancora la polizia che specifica che nellanon è rimasto coinvolto nessun dipendente del.