Ultime Notizie – Jill Biden positiva al Covid | sintomi lievi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 agosto 2022)è risultataal-19. Lo ha reso noto l’ufficio della first lady, precisando che la moglie del presidente hainfluenzali da ieri sera. Dopo essere risultata negativa a due test rapidi,– che è vaccinata con quattro dosi – è risultataoggi a un tampone molecolare. La first lady rimarrà in isolamento per almeno cinque giorni in una residenza privata della South Carolina e tornerà alla Casa Bianca dopo due test negativi consecutivi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione