Ultime Notizie – Europei nuoto, tuffi: oro Bertocchi nel trampolino (Di martedì 16 agosto 2022) Elena Bertocchi vince la medaglia d’oro nel trampolino da un metro ai campionati Europei di Roma 2022. Per l’azzurra si tratta del secondo titolo consecutivo. Bertocchi chiude la sua prova con 264.25 punti, davanti alla svedese Emma Gullstrand (259.65) e all’altra italiana Chiara Pellacani (259.05). Bronzo anche per gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu nel sincro misto di tuffi con il punteggio di 290.28. Oro alla Gran Bretagna con Kyle Kothari e Lois Toulson, 300.78, argento all’Ucraina Ucraina con Sofila Lyskun e Oleksii Sereda, 298.59. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Elenavince la medaglia d’oro nelda un metro ai campionatidi Roma 2022. Per l’azzurra si tratta del secondo titolo consecutivo.chiude la sua prova con 264.25 punti, davanti alla svedese Emma Gullstrand (259.65) e all’altra italiana Chiara Pellacani (259.05). Bronzo anche per gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu nel sincro misto dicon il punteggio di 290.28. Oro alla Gran Bretagna con Kyle Kothari e Lois Toulson, 300.78, argento all’Ucraina Ucraina con Sofila Lyskun e Oleksii Sereda, 298.59. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - PianetaMilan : #TheoHernandez da Pallone d’Oro per #Pioli e quel retroscena sul #Chelsea #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 dai big agli esterni: liste Pd tra new entry conferme ed esclusi - #Ultime #Notizie… -