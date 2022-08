Ultime Notizie – Elezioni 2022 | al voto con il Rosatellum | ecco come funziona

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 16 agosto 2022) Ilè il nuovo sistema elettorale attualmente in vigore in Italia. Serve per attribuire i posti di parlamentari: in tutto 400 deputati e 200 senatori (in precedenza erano rispettivamente 630 e 315). Vediamoilsi vota.ilIl, ricorda laleggepertutti.it, prevede un sistema elettorale misto, in parte maggioritario e in parte proporzionale. Il 37% dei seggi delle due Camere del Parlamento – dunque 147 alla Camera e 74 al Senato – viene attribuito in base al sistema maggioritario a turno unico, in altrettanti collegi uninominali. In pratica, in ogni collegio è eletto il candidato più votato. Gli altri due terzi – 245 seggi alla Camera e 122 al Senato – ...