Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 783 nuovi casi e 13 morti | bollettino 16 agosto

(Di martedì 16 agosto 2022) Sono 783 icontagi da Coronavirus insecondo i dati deldella Regione di162022. Si registrano altri 13 decessi. Il tasso di positività è del 10%. In particolare, diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: sono 30 nelle24 ore (-1), mentre aumentano i ricoveri non in terapia intensiva, 917 nelle24 ore (+12). Sul territorio della provincia, ammontano a 185 iregistrati a Milano, di cui 89 a Milano città. Sono 71 ia Bergamo, 150 a Brescia e 32 a Como. A Cremona sono stati rilevati 27, a Lecco 14, a Lodi 15, a Mantova 44. Nella provincia di Monza e Brianza sono 74, a Pavia 49, a Sondrio 15 e a Varese ...

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,2%.Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 127 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 112 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl Roma