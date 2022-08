Ultime Notizie – Berlusconi e la battuta social | “Vota comunista…ah no | Forza Italia” – Video

(Di martedì 16 agosto 2022) Alle elezioni del 25 settembre “Comunista… Ah no,”. Silviochiude con uno ‘’ la pillola del giorno pubblicata suinetwork per presentare il programma elettorale dedicato oggi al capitolo sicurezza. “Se tu sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare are per il partito comunista…”, dice l’ex presidente del Consiglio, che immediatamente finge di trasalire per il lapsus e si corregge. “Ho sbagliato, devire per noi. Per”, dice mettendosi una mano sul petto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: liste Pd varate, Cirinnà rinuncia - la Repubblica - VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino del 16 agosto: positivi sotto i mille casi, aumentano però i ricoveri -

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... tutto quello che c è da sapere ", recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ...Elezioni politiche 2022 , lein diretta. Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. Il segretario Enrico ... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore Ucraina in Vaticano, Papa venga a Bucha Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria VIDAA U4.0 e, come per tutti gli smart TV che troverete di seguito, include nella scocca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima ...In occasione dell’apertura della prevendita dei biglietti per Sassuolo-Lecce, la società neroverde ha comunicato che la Tribuna Est non sarà ancora accessibile per lavori, mentre sono stati ultimati i ...