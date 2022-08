Ucraina, l'Italia e il prestito da 200 milioni a Kiev: servirà per pagare gli insegnanti (Di martedì 16 agosto 2022) L'Ucraina ha ricevuto un prestito di 200 milioni di euro dalla Repubblica Italiana. E' quanto riferisce il ministero delle Finanze ucraine in un comunicato. Secondo i termini del contratto di prestito,... Leggi su globalist (Di martedì 16 agosto 2022) L'ha ricevuto undi 200di euro dalla Repubblicana. E' quanto riferisce il ministero delle Finanze ucraine in un comunicato. Secondo i termini del contratto di,...

GiovaQuez : Fracassi, inviato in Russia per il canale di Toscano, tra i fondatori di Italia Sovrana e Popolare: 'In Russia stan… - riotta : L'Italia sta dimenticando #Ucraina ma il bombardamento oggi sulle basi militari russe a #Novofedorivka #Crimea graz… - ilfoglio_it : Per le vie di Dnipro con l’ex presidente dell’Ucraina, che ha un suo battaglione rifornito di armi comprate anche d… - leftsnoopy : RT @mariosalis: Questo nazista amico di Travaglio, Santoro e Orsini dice che dopo l'Ucraina attaccheranno tutta l'Europa, Italia compresa !… - Luxgraph : Liste Centrodestra, vertice di Forza Italia da Berlusconi in Sardegna. Nordio, Craxi, Gallera: il totonomi… -