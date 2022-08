Ucraina | Berlusconi | ' Russia ha violato diritto internazionale'

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - "Da premier del mio Paese, io ho lavorato, in pieno accordo con i nostri alleati della Nato, per ridefinire i rapporti frae Occidente. L'accordo Nato-avrebbe potuto inaugurare una stagione nella quale ladiventasse un partner e un interlocutore affidabile. Già allora, vent'anni fa, si capiva che la sfida sistemica del 21/mo secolo sarebbe stata quella con la Cina. Purtroppo non è andata così, oggi laattaccando l'hailed ha portato una guerra dolorosa nel cuore dell'Europa". Lo dice Silvioin un'intervista a 'Politico eu.'. "Noi di Forza Italia -aggiunge- siamo sempre stati con coerenza dalla parte dell'Europa, dell'Occidente, ...

Quanto al conflitto in, 'noi di Forza Italia - risponde- siamo sempre stati con coerenza dalla parte dell'Europa, dell'Occidente, dell'Alleanza Atlantica, degli Stati Uniti'. Ed '...I vertici dell'esercito russo: 'Non ci servono armi nucleari per i nostri obiettivi'. Mosca pone le condizioni alla visita Aiea nella centrale di Zaporizhzhia. Ventiduemila attacchi su obiettivi ...Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Da premier del mio Paese, io ho lavorato, in pieno accordo con i nostri alleati della Nato, per ridefinire i rapporti fra Russia e Occidente.