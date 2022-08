Tuffi | Europei | Bertocchi oro e Pellacani bronzo nel trampolino da un metro

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - Coninews : SIIIIIIII! ???? Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu bronzo nel sincro misto 10 m! ?? Agli Europei di… - poliziadistato : Campionati europei ???? nuoto #Roma2022 nella prima giornata dedicata ai #tuffi arriva un'altra medaglia di marca… - InvisibleWomann : RT @Eurosport_IT: Ragazze magicheeeeeeeeeee! ?????? #Tuffi | #LENRoma2022 | #Roma2022 | #ItaliaTeam | #Bertocchi | #Pellacani - Eurosport_IT : Ragazze magicheeeeeeeeeee! ?????? #Tuffi | #LENRoma2022 | #Roma2022 | #ItaliaTeam | #Bertocchi | #Pellacani -

Inizia con un bronzo la sesta giornata del team azzurro aglidi nuoto a Roma. Gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti Gugiu hanno conquistato il bronzo nel sincro misto dicon il punteggio di 290.28. Oro alla Gran Bretagna con Kyle ...Come detto in terza posizione hanno chiuso gli azzurri. Una gara solida quella di Jodoin Di Maria/Timbretti Gugiu, che sono rimasti sempre di poco sotto i 70 punti nei treliberi, con i 69.12 come miglior risultato con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Alla fine la coppia italiana ha chiuso con un punteggio totale di 290.82. Quarta posizione per la Germania ...Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Elena Bertocchi vince la medaglia d’oro nel trampolino da un metro ai campionati europei di Roma 2022. Per l’azzurra si tratta del secondo titolo consecutivo. Bertocchi ...Due azzurre sul podio dei tuffi agli Europei di Roma. Elena Bertocchi è medaglia d'oro dal trampolino da un metro, con Chiara Pellacani bronzo. La milanese, che si conferma campionessa d'Europa dopo i ...