Tu sì que vales, lutto devastante: il male se l’è portata via | La foto del trio commuove i fan (Di martedì 16 agosto 2022) Aveva scoperto la malattia solo una decina di giorni fa, ma nonostante la gravità nessuno poteva immaginarsi un epilogo così rapido e doloroso. Anna Rita Luceri, famosa attrice e cantante, membro del trio salentino Ciciri e Tria, è venuta a mancare a soli 48 anni, stroncata da un male che se l’è portata via in tempi brevissimi. La notizia ha ovviamente lasciato senza parole tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla e ammirarla. Tra questi anche i tanti telespettatori di Tu sì que vales, che ricordano molto bene la sua performance sul palco del programma che mette in mostra i migliori talenti. Assieme ad altre due donne, infatti, Anna Rita Luceri aveva mandato in visibilio il pubblico di Canale 5, anche grazie alla sua grande simpatia. La scomparsa della cantante è stata annunciata anche dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 agosto 2022) Aveva scoperto la malattia solo una decina di giorni fa, ma nonostante la gravità nessuno poteva immaginarsi un epilogo così rapido e doloroso. Anna Rita Luceri, famosa attrice e cantante, membro delsalentino Ciciri e Tria, è venuta a mancare a soli 48 anni, stroncata da unche se l’èvia in tempi brevissimi. La notizia ha ovviamente lasciato senza parole tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla e ammirarla. Tra questi anche i tanti telespettatori di Tu sì que, che ricordano molto bene la sua performance sul palco del programma che mette in mostra i migliori talenti. Assieme ad altre due donne, infatti, Anna Rita Luceri aveva mandato in visibilio il pubblico di Canale 5, anche grazie alla sua grande simpatia. La scomparsa della cantante è stata annunciata anche dal ...

RitaC70 : GRAVE LUTTO A TU SI QUE VALES, una malattia l'ha portata via in pochi gi... - BeTheSunshine4 : Io da anima semplice attendo Il 15 settembre tu si que vales Il 17 settembre il Gfvip E che Piersilvio confermo l… - zazoomblog : “Dolore per tutti noi”. Lutto a Tu sì que vales: ha fatto divertire il pubblico poi la malattia - #“Dolore #tutti… - infoitcultura : Tu Si Que Vales a lutto: la protagonista è morta a soli 48 anni - 0325SKIZU : @ariesskiz lui ce lo vedo come idol però devo dire poi dai programmi tipo io canto, tú sí que vales e italia's got talent -