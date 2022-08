Trevisani: “Contatto Soppy-Calabria? Non è un rigore, ma un rigorone” (Di martedì 16 agosto 2022) Riccardo Trevisani, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Contatto tra Soppy e Calabria Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 agosto 2022) Riccardo, noto telecronista sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito altra

ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Trevisani sul contatto Soppy-Calabria: 'Non è un rigore, ma un rigorone' - PianetaMilan : #Trevisani: “Contatto #Soppy-#Calabria? Non è un rigore, ma un rigorone” #ACMilan #Milan #SempreMilan - SiiocaMilan : RT @MilanNewsit: Trevisani sul contatto Soppy-Calabria: 'Non è un rigore, ma un rigorone' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Trevisani sul contatto Soppy-Calabria: 'Non è un rigore, ma un rigorone' - LUCIFERO_RN : RT @MilanNewsit: Trevisani sul contatto Soppy-Calabria: 'Non è un rigore, ma un rigorone' -