Trevisan-Kalinskaya oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Martina Trevisan affronterà Anna Kalinskaya nel contesto del primo turno del Wta 1000 di Cincinnati 2022. Dopo la sconfitta all'esordio a Toronto, la numero uno d'Italia torna in campo e va a caccia del secondo turno in Ohio. Questa volta il sorteggio è stato più benevolo (in Canada aveva pescato la futura finalista Haddad Maia), ma Trevisan non dovrà comunque sottovalutare l'impegno. La qualificata russa Kalinskaya è infatti una tennista molto ostica tanto che secondo i bookmakers scenderà in campo con i favori del pronostico. Martina ha perso l'unico precedente e sarà chiamata ad una mezza impresa. TABELLONE MONTEPREMI La partita in questione è in programma domani, martedì 16 agosto, come secondo match sul Court 7 dalle ore 17:00 (al termine di Kalinina-Mertens).

