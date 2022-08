Traffico Roma del 16-08-2022 ore 20 | 00

(Di martedì 16 agosto 2022) Luceverdeper i trovati all’ascolto permangono i rallentamenti per incidente sulla A1 diramazionenord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione di Firenze per quanto riguarda la circolazione sulla rete viaria dicontinua ad essere pochi gli spostamenti non sono presenti particolari disagi tutto regolare sul grande raccordo anulare nel tratto Urbano della A24-teramo ed anche sulle strade in prossimità della città riaperta la statale 148 Pontina rimasta interrotta al km 82 e 700 presso Sabaudia per la presenza di alcuni alberi caduti sulla carreggiata Infine per il trasporto ferroviario Trenitalia comunica che per lavori di manutenzione da venerdì 19 a domenica 21 di agosto la circolazione dei treni alta velocità nel tratto traTermini e Fiumicino aeroporto saranno ...

UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE RESTA CHIUSA LA STATALE APPIA TRA LA MGLIARA 53 E LA MIGLIARA 50 NELLE DUE DIREZIONI AUMENTA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA