Torta per le grandi occasioni | La prepari veloce, veloce | Poche persone conoscono questa ricetta! (Di martedì 16 agosto 2022) Se in dispensa ti è rimasta un'arancia puoi creare un dolce favoloso! La Torta con crema all'arancia che troverai spiegata qui di seguito è un dolce delizioso che si scioglierà letteralmente in bocca. Realizzata con ingredienti semplici questa Torta si farà amare sia da chi ama le torte elaborate e sia da chi ama i dolci semplici. Cominciamo a cucinare! Torta con crema all'arancia: ingredienti per l'impasto. Per preparare l'impasto dobbiamo usare come ingredienti: 1 buccia d'arancia grattugiata 100 gr di zucchero 4 uova Vanillina quanto basta Sale quanto basta 100 gr di farina Impasto. Prendiamo le uova e separiamo i tuorli dagli albumi. Nella ciotola degli albumi andiamo ad aggiungere il sale e dopo montiamoli con la frusta elettrica aggiungendo contemporaneamente lo zucchero. Quando gli albumi appariranno ...

