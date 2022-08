(Di martedì 16 agosto 2022) Brutte notizie per ildi Ivan Juric, che rischia di perdere per diverse settimane Alexey, proprio l'ultimo giocatore arrivato...

cmdotcom : #Torino, tegola #Miranchuk: lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale -

Corriere della Sera

... a, all'andata era finita con lo stesso risultato. Cronaca della partita con commento in ... Il neo entrato prova subito un traversone, svetta bene in area e allontana Bremer 6'per Dionisi,...... dunque anche asi riparte con tanti punti di domanda aperti, a cominciare da una Juventus ... sappiamo dellaPogba e della lungodegenza di Federico Chiesa, ma ai box ci sono anche gli ... Juve, tegola Di Maria: si teme un mese di stop Le parole scelte dal Torino per definire la situazione relativa ad Alexey Miranchuk, tesserato granata proveniente dall'Atalanta e già a segno all'esordio con la squadra piemontese. Difficile definire ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...