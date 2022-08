Torino, Di Marzio: “Lukic si scusa, ma i granata pensano al mercato” (Di martedì 16 agosto 2022) Torino, DI Marzio- Come riporta ad oggi il sito di Di Marzio il Toro ha davvero tutto nelle sue mani sia con Lukic che nel mercato. “Importanti novità in casa Torino sulla questione Lukic: il centrocampista serbo, dopo l’esclusione dai convocati per la partita contro il Monza, vinta per 2-1 dai granata, oggi si è regolarmente presentato al Filadelfia per l’allenamento e si è scusato con i compagni di squadra e l’allenatore Juric”. “Dunque, la situazione tra Torino e Lukic sembra rientrata, e nei prossimi giorni si affronterà il tema rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Nel frattempo, il Torino è prossimo ad acquistare Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax: ... Leggi su seriea24 (Di martedì 16 agosto 2022), DI- Come riporta ad oggi il sito di Diil Toro ha davvero tutto nelle sue mani sia conche nel. “Importanti novità in casasulla questione: il centrocampista serbo, dopo l’esclusione dai convocati per la partita contro il Monza, vinta per 2-1 dai, oggi si è regolarmente presentato al Filadelfia per l’allenamento e si èto con i compagni di squadra e l’allenatore Juric”. “Dunque, la situazione trasembra rientrata, e nei prossimi giorni si affronterà il tema rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Nel frattempo, ilè prossimo ad acquistare Perr Schuurs, difensore classe 1999 dell’Ajax: ...

forumJuventus : Juve-Kostic affare in chiusura: il serbo potrebbe arrivare già oggi a Torino [Di Marzio] ?????? - 1987_Lorenza : RT @RidTheRock: ??”Non conosciamo ancora le condizioni fisiche di #DiMaria ma da fonti certe so che oggi #Berardi era a Torino.” [ Gianluca… - serie_a24 : Torino, Di Marzio: “Lukic si scusa, ma i granata pensano al mercato” - canc90894185 : RT @RidTheRock: ??”Non conosciamo ancora le condizioni fisiche di #DiMaria ma da fonti certe so che oggi #Berardi era a Torino.” [ Gianluca… - AlessandroFot10 : RT @RidTheRock: ??”Non conosciamo ancora le condizioni fisiche di #DiMaria ma da fonti certe so che oggi #Berardi era a Torino.” [ Gianluca… -