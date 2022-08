Tesla - In Germania i Supercharger sono diventati "illegali" (Di martedì 16 agosto 2022) La Tesla ha deciso da qualche mese di aprire la sua rete europea di Supercharger anche ai proprietari di veicoli della concorrenza. Peccato che non manchi qualche problema. In Germania, per esempio, le colonnine della Casa americana sono da considerarsi a tutti gli effetti illegali perché, stando a una ricostruzione dell'Handelsblatt, violano le normative sugli strumenti di misurazione. E la violazione è partita proprio con la progressiva apertura della rete. Infatti, i proprietari di veicoli non-Tesla non possono fare affidamento su un calcolo puntuale e immediato dei consumi di elettricità non essendo presenti i necessari display con i relativi contatori. Le normative. Del resto, le normative tedesche parlano chiaro: ogni stazione di ricarica, in cui il flusso di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 agosto 2022) Laha deciso da qualche mese di aprire la sua rete europea dianche ai proprietari di veicoli della concorrenza. Peccato che non manchi qualche problema. In, per esempio, le colonnine della Casa americanada considerarsi a tutti gli effettiperché, stando a una ricostruzione dell'Handelsblatt, violano le normative sugli strumenti di misurazione. E la violazione è partita proprio con la progressiva apertura della rete. Infatti, i proprietari di veicoli non-non posfare affidamento su un calcolo puntuale e immediato dei consumi di elettricità non essendo presenti i necessari display con i relativi contatori. Le normative. Del resto, le normative tedesche parlano chiaro: ogni stazione di ricarica, in cui il flusso di ...

