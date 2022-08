Terremoto Verona dopo la sconfitta con il Napoli | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 16 agosto 2022) La prima giornata di questa nuova Serie A è ormai andata in archivio. Ilha vinto meritatamente contro ilal Bentegodi per 2-5 e ha portato a casa i primi tre punti della stagione. Se in casala vittoria può portare un po’ di serenità che è mancata in questi mesi, non si può dire lo stesso per gli scaligeri. Gabriele Cioffi HellasI gialloblu sono un cantiere aperto e mancano ancora diversi rinforzi dal mercato, ma l’avvio di stagione è stato pessimo. Il, prima, è stato eliminato in Coppa Italia dal Bari di Luigi De Laurentiis e poi è crollato sotto i colpi delall’esordio in Serie A. Al momento, quello che manca alla squadra di Cioffi, pare essere la solidità difensiva. Nelle prime due uscite stagionali, i veneti hanno subito 4 gol ...