Terra amara, anticipazioni: Züleyha chiude con Yilmaz, ma ci pensa il destino (Di martedì 16 agosto 2022) Un terribile ricatto, che avrà luogo nel corso delle prossime puntate di Terra amara, allontanerà ancora di più Züleyha ed Yilmaz. La giovane ha scoperto di recente che il suo ex fidanzato è ancora vivo e ha confessato al marito Demir di amare profondamente il ragazzo e che lui sarà sempre il suo unico amore. Stando alle anticipazioni della soap opera turca, la giovane Altun farà di tutto per mettersi in contatto con il suo Yilmaz per raccontargli la verità sul suo matrimonio con Yaman e confessargli di non averlo mai dimenticato. Tuttavia, Demir non se ne starà a guardare e deciderà di mettere nell'angolo la moglie togliendole il suo bene più prezioso, ossia il figlioletto Adnan. L'uomo, infatti, le sottrarrà il bambino e le ordinerà di incontrare Yilmaz per dirgli ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 agosto 2022) Un terribile ricatto, che avrà luogo nel corso delle prossime puntate di, allontanerà ancora di piùed. La giovane ha scoperto di recente che il suo ex fidanzato è ancora vivo e ha confessato al marito Demir di amare profondamente il ragazzo e che lui sarà sempre il suo unico amore. Stando alledella soap opera turca, la giovane Altun farà di tutto per mettersi in contatto con il suoper raccontargli la verità sul suo matrimonio con Yaman e confessargli di non averlo mai dimenticato. Tuttavia, Demir non se ne starà a guardare e deciderà di mettere nell'angolo la moglie togliendole il suo bene più prezioso, ossia il figlioletto Adnan. L'uomo, infatti, le sottrarrà il bambino e le ordinerà di incontrareper dirgli ...

