Terra amara anticipazioni | Yilmaz è tormentato

(Di martedì 16 agosto 2022) Vediamo meglio che cosa ci attende per oggi con il nuovo appuntamento della soap opera che arriva dalla Turchia. Oggi, 16 agosto, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di, il programma che da questa estate tiene incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori ogni giorno e che ieri non è andato in onda. L'articolo proviene da Leggilo.org.

fashionsoaptv : Terra Amara, cambio orario da lunedì 22 agosto 2022 - AnnaMancini81 : Terra Amara anticipazioni episodi dal 16 al 19 agosto 2022 - zazoomblog : Terra Amara Anticipazioni 16 agosto 2022: Yilmaz tormentato dai sensi di colpa. Ecco che cosa ha fatto... - #Terra… - infoitcultura : Terra amara non va in onda il 15 agosto, quando ricomincia su Canale 5? - berta95italy : Cengaver scopre le bugie di Demir, #Terraamara -

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 agosto 2022 , alle 14.45 , Fekeli consola ed ammonisce Yilmaz, il quale è avvilito per aver investito un pastorello . Intanto, Gaffur accusa i ...Qualche giorno di vacanza a casa, nella loro. Poi la macchina preparata per ripartire e la brutta sorpresa. È finita come peggio non poteva ... Quando sono tornati alla vettura, l'scoperta. ...Le anticipazioni di Terra Amara fino al 26/8: Gaffur rinchiude Gulten nella stalla, Zuleyha tenta di fuggire a Istanbul e vuole suicidarsi ...Terra Amara episodio 31 trama. continua a leggere dopo la pubblicità. Cengaver e Yilmaz non stanno vivendo un momento felice: hanno discusso pesantemente. Di seguito trovi le anticipazioni… Leggi ...