Tennis: torneo Cincinnati. Berrettini sconfitto al debutto da Tiafoe (Di martedì 16 agosto 2022) Il romano lotta ma cede al tie - break del terzo set contro lo statunitense Cincinnati (USA) - Sconfitta al debutto per Matteo Berrettini nel "Western & Southern Open", torneo ATP Masters 1000 dotato ...

