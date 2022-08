Tennis | periodo nero per Matteo Berrettini | ma agli US Open può cambiare tutto Il tabellone però sarà duro

Leggi su oasport

(Di martedì 16 agosto 2022) Non è cominciata come ci si poteva attendere la stagione estiva del cemento americano per, uscito di scena al primo turno sia a Montreal che a Cincinnati. Due sconfitte molto diverse (nettissima contro Carreño Busta in Canada, su pochi punti stanotte in Ohio), ma estremamente pesanti sopratin ottica qualificazione alle ATP Finals 2022 di Torino. Il 26enne romano adesso puntasugli US, ultimo Grand Slam stagionale, con l’obiettivo di tornare protagonista ai massimi livelli anche sul cemento dopo la semifinale di Melbourne raggiunta ad inizio 2022. L’allievo di Vincenzo Santopadre ha tutte le carte in regola per fare tanta strada anche a Flushing Meadows, dove è già stato capace di arrivare in semifinale nel 2019 e ai quarti nel 2021. Purtroppoil ...