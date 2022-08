Tennis | i Magnifici Cinque per la Davis Cup Rakuten Finals a Bologna

(Di martedì 16 agosto 2022) Roma – In vista della fase a gironi delleCup by2022, che si svolgerà dal 13 al 18 settembre prossimi sul veloce indoor della Unipol Arena di Casalecchio di Reno a, il capitano della Nazionale italiana, Filippo Volandri, ha convocato i seguenti giocatori: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner. (clicca per ingrandire) LaCup bytorna dopo 46 anni nella città diospitando uno dei quattro gironi della fase finale e vedrà protagoniste quattro squadre: oltre all’Italia, Argentina, Croazia e Svezia. Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo regionale coincide con un anniversario storico: ricorre infatti quest’anno il centenario ...

Bresciaoggi

... al primo successo in un Masters 1000 in carriera, irrompe tra i top15 della Race piazzandosi all'undicesimo posto ed entrando così prepotentemente in corsa per un posto tra iotto di ...... quando ha visto le due ragazze Carola e Vittoria che giocavano asui tetti di Finale Ligure. "I personaggi di Lila e Lenù sono, a Napoli sono andato a visitare il Rione Luzzatti", mi ... Bovegno ora fa sul serio I magnifici 8 si giocano l’accesso alle semifinali Riascolta La prima meraviglia di Lorenzo il Magnifico di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.