Szczesny perde il posto da titolare? Il verdetto dopo Juventus Sassuolo (Di martedì 16 agosto 2022) Szczesny sta recuperando dall’infortunio ma deve preoccuparsi di un titolarità che ora rischia di non essere più al sicuro. L’ultima tra le big a scendere in campo, nella prima giornata di Serie A, è stata la Juventus; i bianconeri hanno fatto il loro personale esordio contro il Sassuolo conquistando tre punti al termine di una buonissima prestazione. Prima Di Maria e poi Vlahovic, con una doppietta, hanno regalato la vittoria ai ragazzi di Allegri; il tecnico può essere soddisfatto anche per aver vinto senza alcuni giocatori fondamentali come Szczesny. L’estremo difensore deve preoccuparsi in vista del resto della stagione; andiamo a vedere il motivo. LaPresseContro il Sassuolo, i pali della Juventus sono stati difesi da Perin visto i problemi fisici di Szczesny che ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 agosto 2022)sta recuperando dall’infortunio ma deve preoccuparsi di un titolarità che ora rischia di non essere più al sicuro. L’ultima tra le big a scendere in campo, nella prima giornata di Serie A, è stata la; i bianconeri hanno fatto il loro personale esordio contro ilconquistando tre punti al termine di una buonissima prestazione. Prima Di Maria e poi Vlahovic, con una doppietta, hanno regalato la vittoria ai ragazzi di Allegri; il tecnico può essere soddisfatto anche per aver vinto senza alcuni giocatori fondamentali come. L’estremo difensore deve preoccuparsi in vista del resto della stagione; andiamo a vedere il motivo. LaPresseContro il, i pali dellasono stati difesi da Perin visto i problemi fisici diche ...

ParmaLiveTweet : L'apertura del CorSport: 'La Juve perde pezzi'. Dopo Pogba, si ferma anche Szczesny - giamm29 : RT @FantaStrego: Una bruttissima Juventus perde 4 a 0 dall'Atletico. Si salva o Szczesny, Gatti (il migliore) e Bremer. Molto male Bonucci,… - ZonaBianconeri : RT @Diotreme1: La #Juventus perde Wojciech #Szczesny. Il portiere polacco resterà fuori 20 giorni per una lesione di basso grado all'addutt… - Diotreme1 : La #Juventus perde Wojciech #Szczesny. Il portiere polacco resterà fuori 20 giorni per una lesione di basso grado a… - ZonaBianconeri : RT @corgiallorosso: #Juve, #Allegri perde anche #Szczesny per infortunio -