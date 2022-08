Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 | domanda scade oggi alle 14 Ultime decisioni per indicare le Preferenze

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 16 agosto 2022)anno scolastico 2022/23: la richiesta di attribuzione dei contratti al 31o 30va compilata, da parte degli aspiranti utilmente inseriti in GaE e/o GPS, entro il 16ore 14. Una data dinza che desta alcune perplessità considerato il periodo festivo, dettata sicuramente dall'obiettivo di avere in cattedra i docenti per il 1° settembre e stipendio regolare già dalla prima mensilità. L'articolo .