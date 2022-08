Su TikTok sarà possibile ricercare sfondi tramite parole chiave (Di martedì 16 agosto 2022) Si tratta di un filtro frutto di un generatore AI che permette di trovare l’immagine corrispondente a un testo che l’utente va a inserire a partire dalla schermata della fotocamera dell’app. A una determinata parola chiave che verrà inserita nella barra di ricerca TikTok corrisponderà uno sfondo da utilizzare nei video. L’effetto prende il nome di AI greenscreen TikTok e a individuare per primo il nuovo effetto disponibile è stato The Verge. LEGGI ANCHE >>> La dipendente Apple che, su TikTok, dà info su come non cedere a una estorsione per l’iPhone (e rischia il licenziamento) Come funziona Ai greenscreen TikTok I generatori AI da testo a immagine stanno spopolando anche grazie a DALL-E 2 di OpenAI e Imagen di Google, ed ecco che anche TikTok arriva in questo campo. La scelta ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Si tratta di un filtro frutto di un generatore AI che permette di trovare l’immagine corrispondente a un testo che l’utente va a inserire a partire dalla schermata della fotocamera dell’app. A una determinata parolache verrà inserita nella barra di ricercacorrisponderà uno sfondo da utilizzare nei video. L’effetto prende il nome di AI greenscreene a individuare per primo il nuovo effetto disponibile è stato The Verge. LEGGI ANCHE >>> La dipendente Apple che, su, dà info su come non cedere a una estorsione per l’iPhone (e rischia il licenziamento) Come funziona Ai greenscreenI generatori AI da testo a immagine stanno spopolando anche grazie a DALL-E 2 di OpenAI e Imagen di Google, ed ecco che anchearriva in questo campo. La scelta ...

mattialmao : @belladasoffrire sarà + grande di me e ha 30k su tiktok nn mi risponderà mai - lcapiz : @elidacomasio @mistral1967 @Crudeli45198835 Su dai sarà una si quelle farmaciste che vendeva le chirurgiche a 2 € l… - vodkcxlum : la mia fyp di tiktok invasa da bts sarà forse la chiamata del signore? chi lo sa - Carmela_oltre : RT @baronemarco80: Il #Carso dopo l'#incendio è come attraversare un lutto. È sopravvissuto a due guerre mondiali, è sopravvissuto agli inc… - ManuelMauro17 : Voglio farti sapere che mi manchi speriamo leggerai e difficile non scriverti non mi sveglierò più con i tiktok che… -