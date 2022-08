“Studiato a tavolino”. Bomba su Ilary Blasi, il dopo Totti è clamoroso. Si è scoperto da poco (Di martedì 16 agosto 2022) La strategia di Ilary Blasi. Nuovi capitoli nella storia dell’addio tra la conduttrice Mediaset e Francesco Totti, arrivata come un fulmine a ciel sereno un mese fa. Con due comunicati stampa all’agenzia Ansa, la coppia più bella di Roma ha annunciato il divorzio scatenando il gossip e i paparazzi, alla ricerca di nuovi scoop. Qualche tempo fa Oggi ha parlato delle nuove frequentazioni della coppia. “Se è vero che Totti ha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) La strategia di. Nuovi capitoli nella storia dell’addio tra la conduttrice Mediaset e Francesco, arrivata come un fulmine a ciel sereno un mese fa. Con due comunicati stampa all’agenzia Ansa, la coppia più bella di Roma ha annunciato il divorzio scatenando il gossip e i paparazzi, alla ricerca di nuovi scoop. Qualche tempo fa Oggi ha parlato delle nuove frequentazioni della coppia. “Se è vero cheha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo dipiù ...

FiorellaSim : @a_meluzzi Il programma è buono, però non mi ispira fiducia il partito! Secondo me è un partito di opposizione stud… - PaolaFucilieri : RT @PeppinInter: E se fosse tutto studiato a tavolino, per costringere gli abbonati a sottoscrivere l'abbonamento anche con Sky? #DAZN - CarloBolognesi1 : @fashionart19 @SicilianoSum @LauraGi63815697 @lukasmantova @RisatoNicola @BluDiChina @_kuball_ Lì addrittura arriva… - pinopao : @AndreaGiunchi @sonostorie Ma certo e poi la riduzione degli eletti crea moltissimi problemi Io non vedo nulla di s… - lucia_lasagni : @msgelmini Le ricordo che lei invece ha smontato, anzi distrutto, la scuola. Lavoro studiato al tavolino: più la ge… -