Stromboli, la Regione dichiara lo stato di crisi. Appello al Governo: Si proclami emergenza nazionale (Di martedì 16 agosto 2022) La giunta della Regione siciliana, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di crisi per l'isola di Stromboli e avanzato la richiesta al Governo nazionale di proclamare lo stato di emergenza nazionale. La richiesta era stata sollecitata anche dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, assieme alla sospensione dei termini degli obblighi fiscali e tributari per i residenti a causa dei notevoli danni subiti dall'economia locale dopo il violento nubifragio che ha devastato l'isola delle Eolie. "Esprimo il mio ringraziamento al presidente Musumeci e alla sua giunta – ha affermato il sindaco Gullo – per aver provveduto a dichiarare lo stato di

