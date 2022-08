Storia, tradizione e folklore a Foglianise, torna la sfilata dei carri di grano (VIDEO) (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel borgo di Foglianise, in provincia di Benevento, si rinnova l’annuale “Festa del grano” in onore di San Rocco, patrono della cittadina sannita. Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia da covid, torna la sfilata e la benedizione dei tradizionali carri di grano, con omaggio quest’anno, alle bellezze della Regione Emilia Romagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nel borgo di, in provincia di Benevento, si rinnova l’annuale “Festa del” in onore di San Rocco, patrono della cittadina sannita. Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia da covid,lae la benedizione dei tradizionalidi, con omaggio quest’anno, alle bellezze della Regione Emilia Romagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

baldomax : @MrSpazzaneve Storia, tradizione e un po’ politica - manucorti : RT @CalcioLecco1912: Per la nostra storia, per la nostra tradizione, per la nostra gente. Calcio Lecco 1912 e Legea Hub Lecco presentano… - Ninnolas : @neXtquotidiano Lo sapete vero che non c'entra nulla né la misoginia né il sessismo? Questa storia delle candidatur… - Parlamenteide : diritti, per dare dignità vera al lavoro dentro a un'Italia Democratica e Progressista. Per onorare fino in fondo l… - FiorinoLuca : @reddevilrm @BenRothenberg È raccolto, carino, con una buona visuale per chi è seduto a vedere i match. Il Pietrang… -