Stipendi scuola, gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati in Europa: tutte le cifre (Di martedì 16 agosto 2022) La questione Stipendi insegnanti resta fra i temi veramente più spinosi: in Italia ci vuole praticamente tutta la carriera per ottenere il massimo della retribuzione. Se pensiamo alle prospettive che si intravedono dal prossimo rinnovo contrattuale non c’è da stare sereni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) La questioneresta fra i temi veramente più spinosi: in Italia ci vuole praticamente tutta la carriera per ottenere il massimo della retribuzione. Se pensiamo alle prospettive che si intravedono dal prossimo rinnovo contrattuale non c’è da stare sereni. L'articolo .

pdnetwork : Se in Europa gli #stipendi degli insegnanti sono più alti di quelli italiani, non possiamo restare a guardare. La n… - pdnetwork : Conoscere è potere. La #scuola è emancipazione e riscatto. Crescita e ossigeno per la società. Dopo molti errori (… - pdnetwork : Dalla scuola inizia l'Italia forte, coraggiosa e inclusiva che vogliamo costruire. Per questo la nostra priorità sa… - AndreaFrison1 : Sono questi i temi che devono entrare nel dibattito politico sulla scuola. Non solo gli stipendi degli insegnanti.… - Simona53008990 : @lauraravetto Bello, tutto molto bello....iva zero...ma una domanda: se non si pagano imposte e tasse con cosa si f… -