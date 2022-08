Stiamo iniziando a capire cos'è successo alla stella Betelgeuse (Di martedì 16 agosto 2022) Non sta “morendo”, anzi sta recuperando brillantezza dopo la grande eruzione osservata sulla sua superficie nel 2019. Secondo le ultime rilevazioni del telescopio Hubble, la luminosità apparente è tornata al 95% del valore storico Leggi su wired (Di martedì 16 agosto 2022) Non sta “morendo”, anzi sta recuperando brillantezza dopo la grande eruzione osservata sulla sua superficie nel 2019. Secondo le ultime rilevazioni del telescopio Hubble, la luminosità apparente è tornata al 95% del valore storico

ItaliaStartUp_ : Stiamo iniziando a capire cos'è successo alla stella Betelgeuse