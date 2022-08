Stash di nuovo papà ma scoppia la polemica: "Povera bambina, è ridicolo.." (Di martedì 16 agosto 2022) Da pochissimo Stash Fiordispino è diventato papà per la seconda volta. A far discutere molto, però, è il nome che hanno dato alla bambina. In molti, infatti, non hanno apprezzato la scelta parecchio originale dei genitori Il leader dei The Kolors non è amatissimo soltanto per le sue doti canore, ma anche per il suo ruolo nella giuria per il celebre talent di Maria De Filippi, “Amici”. Sul suo account Instagram, poi, conta ben 1, 1 milioni di followers e il suo è uno dei profili più seguiti dello Stivale. Proprio sulla nota piattaforma social, inoltre, ha recentemente pubblicato una fotografia di due tenere manine di una splendida neonata. È nata, infatti, la sua secondogenita e tutti i suoi followers hanno appreso la notizia con grande gioia. Ci si immaginerebbe, dunque, che il frontman dei The Kolors sia stato sommerso dai commenti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022) Da pochissimoFiordispino è diventatoper la seconda volta. A far discutere molto, però, è il nome che hanno dato alla. In molti, infatti, non hanno apprezzato la scelta parecchio originale dei genitori Il leader dei The Kolors non è amatissimo soltanto per le sue doti canore, ma anche per il suo ruolo nella giuria per il celebre talent di Maria De Filippi, “Amici”. Sul suo account Instagram, poi, conta ben 1, 1 milioni di followers e il suo è uno dei profili più seguiti dello Stivale. Proprio sulla nota piattaforma social, inoltre, ha recentemente pubblicato una fotografia di due tenere manine di una splendida neonata. È nata, infatti, la sua secondogenita e tutti i suoi followers hanno appreso la notizia con grande gioia. Ci si immaginerebbe, dunque, che il frontman dei The Kolors sia stato sommerso dai commenti ...

infoitcultura : Stash dei The Kolors è di nuovo papà: “È nata Imagine Fiordispino”, e il nome scatena l’ilarità dei social - lacittanews : “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”. Stash, lea… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Stash dei The Kolors è di nuovo papà: “È nata Imagine Fiordispino”, e il nome scatena l’ilarità dei social - FQMagazineit : Stash dei The Kolors è di nuovo papà: “È nata Imagine Fiordispino”, e il nome scatena l’ilarità dei social - direpuntoit : È nata Imagine Fiordispino. @Stash_theKOLORS di nuovo papà. -