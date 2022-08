Stasera in tv | cosa vedere martedì 16 agosto 2022

avatar1dory : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… - ato_ucci : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… - VLagonigro : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… - M1LL0h : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… - Lupetto52807502 : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… -

PASIAN DI PRATO - Tragedia ieri sera - 15 agosto - in provincia di Udine a Pasian di Prato, dove un bimbo è stato investitoda un'auto, che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e una sospetta frattura al femore. È successo lungo la strada statale 13 Pontebbana. ...Tutto il meglio della programmazione in chiaro , da vedere oggi martedì 16 agosto 2022 in prima serata. Scoprinon farsi scapparein TV , tra programmi , film e serie televisive da non ...La dama velata campione d’ascolti dell’estate. È la fiction andata in onda nel 2015, protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. In tutto infatti La dama velata è composta da 12 episodi, per un totale ...A Lecce il Cosmic Vegan Fest, in provincia di Brindisi il "Boccale d'oro" e a Taranto il "Vertical Summer Tour", che sbarca a Castellaneta. Ecco cosa fare stasera, 15 ...