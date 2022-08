Stacca l'orecchio a morsi, dopo una lite. Arrestato un 34enne a Taranto (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - È ricoverato nel Policlinico di Bari per un intervento di ricostruzione dell'orecchio sinistro il giovane di Taranto che nelle scorse ore, in una Kebab di Talsano, borgata alle porte di Taranto, è stato aggredito da un 34enne. Quest'ultimo, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, gli ha Staccato con un morso il lobo dell'orecchio sinistra asportandolo parzialmente. L'aggressore è stato Arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate e deformazione o sfregio permanente del viso. La magistratura ha convalidato l'arresto e il giovane è ora ai domiciliari. Il 34enne era in grave stato di agitazione dovuto, verosimilmente, all'assunzione di droga e alcol e, dopo la discussione avuta con un ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - È ricoverato nel Policlinico di Bari per un intervento di ricostruzione dell'sinistro il giovane diche nelle scorse ore, in una Kebab di Talsano, borgata alle porte di, è stato aggredito da un. Quest'ultimo, al culmine di unascoppiata per futili motivi, gli hato con un morso il lobo dell'sinistra asportandolo parzialmente. L'aggressore è statodalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate e deformazione o sfregio permanente del viso. La magistratura ha convalidato l'arresto e il giovane è ora ai domiciliari. Ilera in grave stato di agitazione dovuto, verosimilmente, all'assunzione di droga e alcol e,la discussione avuta con un ...

